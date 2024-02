Darmkrankheiten begünstigen Eisenmangel

Eisenmangel ist weltweit die häufigste Mangelerscheinung. Das Spurenelement ist jedoch essenziell für den Stoffwechselprozess und beeinflusst rund 180 Körperfunktionen. Eisen ist an der Blutbildung, am Sauerstofftransport und dessen Speicherung sowie an der Bildung vieler Hormone beteiligt. Es unterstützt bei der Bereitstellung von Energie, trägt zu gesunden Knochen, Nägeln, Haarwurzeln sowie Schleimhäuten bei und stärkt das Immunsystem.