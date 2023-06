Darmgesundheit: Warum Vorsorge bei Morbus Crohn eine Hauptrolle spielt

In Österreich sind zwischen 40.000 und 80.000 Menschen von chronischen Entzündungskrankheiten des Darms – Morbus Crohn und Colitis ulcerosa – betroffen: "Diese Krankheiten treten zumeist zwischen dem 25. und 39. Lebensjahr auf und begleiten einen ein Leben lang", sagte Alexander Moschen, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie am Kepler-Universitätsklinikum Linz, bei den "My Life"-Infotagen zur Darmgesundheit.

Diese Veranstaltung weist auf die Bedeutung der Darmgesundheit und die Vorsorgemöglichkeiten hin. "Eine frühe Diagnose kann – auch bei Morbus Crohn – für den Krankheitsverlauf sehr vorteilhaft sein, weil es Therapien gibt, die die Wahrscheinlichkeit von Langzeitkomplikationen signifikant verringern", sagte Alexander Moschen.

Daher sollten Hausärzte bei Symptomen wie anhaltenden und wiederkehrenden Durchfällen und Magen-Darm-Krämpfen spezialisierte Kollegen zu Rate ziehen. "Unsere Regionalspitäler und das Kepler-Uniklinikum haben einen Schwerpunkt auf die Darmgesundheit gelegt, die in den kommenden Jahren wichtiger wird", sagte Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Gesundheitsholding.

Kompass für die Krankheit

Die Präsidentin der Österreichischen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung, Evelyn Gross, leidet selbst seit 33 Jahren an Morbus Crohn. Ihr ist es wichtig, Betroffene mit kompetenten Informationen wie dem "Kompass für chronisch entzündliche Darmerkrankungen" (CED) zu unterstützen.

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer