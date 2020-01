Darmgesund: Von Aloe Vera bis Vulkangestein

Jeder Dritte, der zu uns in die Apotheke kommt, hat Probleme mit dem Darm", sagt Doris Eckstein von der Atrium-Apotheke in Schwanenstadt. Die häufigsten Symptome sind Durchfall, Verstopfung, Blähungen oder Bauchkrämpfe. Doch auch Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Psoriasis oder Akne stehen im Verdacht, mit einem Ungleichgewicht im sogenannten Darmmikrobiom zu tun zu haben. Genauso ein Zusammenhang dürfte bei Allergien und in manchen Fällen sogar bei psychischen Problemen sowie Autoimmunerkrankungen bestehen. Ebenfalls dürfte eine gestörte Darmfunktion für Diabetes und erhöhte Cholesterinwerte mitverantwortlich sein.

Medikamente können schaden

Neben Stress und falscher Ernährung wirken sich auch Medikamente wie Antibiotika, Cortison oder die Anti-Baby-Pille negativ auf die Darmflora aus. Neben einer Fülle von Medikamenten, die der Arzt verschreiben muss, gibt es viele einfache Methoden, Darmproblemen zu Leibe zu rücken. Die Apothekerin gibt Tipps:

Ernährung: Basische Ernährung mit viel Gemüse und Obst, vollwertigen Kohlehydraten und ohne Zucker oder Alkohol tut dem Darm gut. Eiweiß sollte nur zweimal pro Woche durch Fleisch, die meiste Zeit möglichst durch pflanzliche Eiweißquellen wie Hülsenfrüchte zu sich genommen werden.

Darmreinigung: Zeolith, das ist ein Mineral aus Vulkangestein, bindet durch seine große Oberfläche Giftstoffe und pathogene Keime. Eine Kur dauert drei Monate, nach zwei bis drei Wochen wird mit der Gabe von Probiotika (gute Darmbakterien) begonnen.

Flohsamenschalen: Das rein pflanzliche Produkt kann helfen, eine löchrige Darmschleimhaut abzudichten. Gute Darmbakterien können sich dadurch leichter ansiedeln.

Aloe-Vera-Saft: Die darin enthaltenen Polysaccharide und Enzyme schützen die Darmschleimhaut, Entzündungen entwickeln sich positiv.

Kurkuma: Tees oder Kapseln können Entzündungsreaktionen lindern und helfen oft auch bei chronischen Darmerkrankungen und Reizdarm.

Weihrauch: Er wird in Kapselform verabreicht und wirkt sich ebenfalls positiv auf den Darm aus.

Käsepappeltee: Der Sud enthält Schleime und schützt deshalb die Darmschleimhaut.

Probiotika: Die Mikroorganismen sind in einigen Nahrungsmitteln enthalten, können aber auch als Nahrungsergänzungsmittel verabreicht werden. Hoch dosierte Präparate aus der Apotheke können bereits gleichzeitig mit Medikamenten wie Antibiotika eingenommen werden, um der Wucherung von krankmachenden Keimen vorzubeugen.

Präbiotika: Die Pflanzenfasern – wie Inulin oder Ballaststoffe – können künstlich zugeführt werden, sind aber auch in vielen Gemüsesorten enthalten. Sie fördern die Bildung von guten Darmbakterien.

Karottensuppe: Mit ihren Gerbstoffen hilft sie oft gegen chronischen Durchfall.

Der Darm

Zwei Tennisplätze wäre die Fläche groß, wenn man das Innere des Darms ausbreiten könnte.

80 Prozent aller Immunzellen werden im Darm gebildet. Es besteht deshalb zweifelsohne ein Zusammenhang zwischen Immunsystem und Darm.

Viele Hormone und Botenstoffe haben ihren Ursprung ebenfalls im Darm.

Das Darmmikrobiom – früher als Darmflora bezeichnet – dürfte sich auch auf psychische Erkrankungen, Multiple Sklerose oder etwa auf Übergewicht auswirken. Auch hier wird noch eifrig geforscht.

Die meisten B-Vitamine werden im menschlichen Darm gebildet. Psychische Erkrankungen treten oft gemeinsam mit Vitamin-B-Mangel auf.