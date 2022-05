"Darmerkrankung" sollte kein Tabu mehr sein

An chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED), konkret Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, leiden in Österreich 60.000 bis 80.000 Menschen. Eine CED ist nicht heilbar, Betroffene haben ihr Leben lang damit zu kämpfen. Häufige Symptome wie plötzlicher oder unkontrollierter Stuhldrang, Durchfälle oder Bauchkrämpfe stellen eine hohe Belastung im Alltag dar. "Eine CED wird oftmals bereits in jungen Jahren diagnostiziert und begleitet Betroffene ihr ganzes Leben. Gerade weil es keine Heilung gibt, ist es unsere Aufgabe als Mediziner, die Krankheitslast gering und die Lebensqualität hoch zu halten", sagt Alexander Moschen vom Kepler-Uniklinikum Linz.

Unsichtbare Krankheit

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind weitestgehend "unsichtbare Erkrankungen" – man sieht es Betroffenen nicht an, dass sie darunter leiden. Dabei wirkt sich eine CED auf sämtliche Lebensbereiche – von der Ausbildung bzw. dem Beruf über Familienplanung bis zur Freizeitgestaltung – aus. Aus Scham oder auch aus Angst vor Stigmatisierung oder gar Jobverlust halten viele Betroffene ihre Erkrankung geheim. "Es sind vor allem Alltagsthemen, die die Patienten beschäftigen, die kompetent unterstützt werden müssen. Sogenannte CED-Nurses beraten bei individuellen Themen wie Sexualität, Schwangerschaft oder Ernährung", sagt Tobias Mooslechner, selbst CED-Nurse an der MedUni Wien.

Fotos von Betroffenen

Seit vier Jahren bietet die Serviceplattform "CED-Kompass" qualitätsgesicherte Patienteninformation und Aufklärung für Betroffene an. Themen wie Blähungen, Durchfall oder gar künstliche Darmausgänge sind noch immer große Tabus. Hinzu kommen lange Krankenstände, große Schmerzen oder Probleme mit der Toilettensuche in der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt spielt eine frühzeitige Erkennung von Symptomen eine wichtige Rolle für den Krankheitsverlauf.

Mit der aktuellen Kampagne #makeitvisible soll das Leiden nun für die breite Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Anlässlich des Welt-CED-Tages wurden Straßenbahnzüge mit ausdrucksstarken Fotos von Betroffenen der Fotokünstlerin Barbara Wirl gestaltet. "Uns war es wichtig, den Betroffenen von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ein ,Gesicht‘ zu geben und sie ihre Geschichte erzählen zu lassen. Letztendlich ging es darum, diese unsichtbaren Erkrankungen sichtbar zu machen – und damit zur Enttabuisierung beizutragen. Es sind Menschen wie du und ich", sagt die Fotografin.

Alexander Moschen unterstützt die Aktion auch von medizinischer Seite: "Da Betroffene in vielen Bereichen ihres Alltags Einschränkungen erleben, ist qualitätsvolle Information und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung extrem wichtig. Die Kampagne #makeitvisible zielt genau darauf ab. Im Namen aller Spezialisten unterstützen wir diese Kampagne mit voller Kraft."