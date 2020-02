Darf man Leben verlosen? Novartis vergibt 100 Mal das teuerste Medikament der Welt

Sie lernen nie sitzen, stehen oder gehen und sterben meist innerhalb der ersten beiden Lebensjahre: Wird Spinale Muskelathrophie Typ 1 (SMA1) nicht behandelt, so endet das leben des Kindes unweigerlich tödlich. Ein neues Medikament gibt Hoffnung: Mit einer einzigen Infusion von Zolgensma können die Betroffenen ein annähernd normales Leben führen - wenn sie das Medikament rechtzeitig bekommen. Die Therapie wirkt lebenslang. Der einzige Haken: Das Medikament kostet pro Dosis 1,9 Millionen Euro.

Jetzt verlost der Schweizer Pharmahersteller Novartis 100 Behandlungen mit Zolgensma, dem wohl teuersten Medikament der Welt. Zweimal pro Monat sollen per anonymisierten Zufallsverfahren Patienten ausgewählt werden, die eine Gratisdosis des Mittels erhalten. Glücklose Bewerber wandern stets automatisch in die nächste Runde.

Das Medikament ist in den USA seit Mai vergangenen Jahres zugelassen. Verkaufserlös: 361 Millionen Dollar. In Europa laufen noch Prüfungen durch die Europäische Arzneimittelagentur.



Bei der Spinalen Muskelatrophie, bei der 50 Prozent der von den schwersten Formen der Erkrankung betroffenen Kinder binnen zehn Monaten nach der Geburt sterben oder ständig auf Beatmung angewiesen sind, besteht bereits seit kurzer Zeit mit einem anderen Medikament eine oft wirksame Therapiemöglichkeit. Sie löst einen Kompensationseffekt für das Fehlen der körpereigenen Produktion des Proteins SMN-Proteins aus. "Kinder, bei denen die Behandlung bereits präsymptomatisch erfolgt, zeigen einen besseren Verlauf", sagte Simone Weiss, Ärztin an der Kinderabteilung des Wiener SMZ Süd, beim einem Kongress im Jänner in Wien.

Screening ist nötig

"Was einmal kaputt ist, ist kaputt", wirbt der deutsche Spezialist Wolfgang Müller-Felber (Klinik der Universität München) für einen möglichst raschen Therapiebeginn. Er hat in Deutschland mit Kollegen einen Screening-Pilotversuch bei Neugeborenen auf die Spinale Muskelatrophie (SMA) gestartet. "Seit 2018 haben wir 300.000 Neugeborene gescreent", sagte der Experte. Bei 42 Kindern wurde die Anlage für die SMA entdeckt und in einem Bestätigungstest bestätigt.

Bei Kindern mit Risiko für den schwersten Verlauf wurde die Therapie sofort gestartet. "Hier haben alle Kinder die Meilensteine einer normalen motorischen Entwicklung erreicht", sagte Müller-Felber. Das einfache Screening kann beispielsweise auf der Basis der Untersuchung eines auf Löschpapier eingetrockneten Blutstropfens des Kindes - zusammen mit Tests auf viele andere erbliche Erkrankungen wie in Österreich durchgeführt - erfolgen. Derzeit wird in Österreich bereits überlegt, einen Pilotversuch zur zusätzlichen Untersuchung der Neugeborenen auf SMA im Rahmen des bisher üblichen Neugeborenen-Screenings, zum Beispiel auf erblichen Stoffwechselerkrankungen, zu starten. Experten hoffen darauf bereits in diesem Jahr.