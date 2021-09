"Dank der Hilfe kann ich das Leben leben, das ich will"

Das alles verdankt er der "Persönlichen Assistenz", einem Projekt, das die Sozialabteilung des Landes vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat. "Dabei geht es darum, dass Menschen mit Beeinträchtigung, die selbstbestimmt zuhause leben möchten, von ausgebildeten Helfern im Alltag unterstützt werden – in dem Ausmaß, in dem sie es brauchen", sagte Birgit Gerstorfer (SPÖ) bei einer Pressekonferenz.

Das Angebot des Landes richtet sich an Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung ab sechs Jahren, ein Pilotprojekt für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ist in Vorbereitung, so die Soziallandesrätin. Für Martin Reidinger ein großes Glück: "Dank der Hilfe kann ich mein Leben weitgehend so gestalten, wie ich es will." (had)