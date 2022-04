Damit Mountainbiken ein Vergnügen bleibt

Ob auf wurzeligen Trails, Forststraßen oder in Bike-Parks: Mountainbiken erlebt einen regelrechten Boom. Mit der Beliebtheit steigen aber auch die Unfälle – seit dem Jahr 2015 hat sich die Zahl verletzter Mountainbiker mehr als verdoppelt. "Laut Statistik haben sich im Vorjahr rund 6500 Personen so schwer dabei verletzt, dass sie im Spital behandelt wurden – und das sind lediglich die Vorfälle, die erfasst wurden. Die Dunkelziffer liegt weit höher", erklärte Peter Paal, Arzt und Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS), bei einer Pressekonferenz. Präsentiert wurde dabei eine mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) durchgeführte Studie über Mountainbiken in Österreich. Dabei zeigte sich unter anderem, dass der Sport mit einem Anteil von 77 Prozent immer noch eine Männerdomäne ist. "Das spiegelt sich auch in den Unfallzahlen: 78 Prozent der Verletzten sind männlich, bei tödlichen Unfällen sind es sogar 98 Prozent", erläuterte Johanna Trauner-Karner vom KFV.

Gefahren bewusst machen!

Deshalb sei es so wichtig, sich der Gefahren bewusst zu werden und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. "Diese umfassen vor allem eine solide Tourenplanung und das Tragen passender Schutzausrüstung", so Paal. Zumal auch beim Mountainbiken der E-Antrieb boomt – und auch hier die Unfallzahlen massiv steigen. "Das liegt vor allem daran, dass die Fahrer in der Regel älter sind und deshalb eine oft schwächere Kondition aufweisen", sagt Paal. Eindringlicher Rat der Experten: Fahrtechnik verbessern. "Indem man, wie beim Skifahren ja auch, einen Kurs absolviert. Dort lernt man dosiertes Bremsen, die richtige Abfahrtsposition, das sichere Kurvenfahren und kontrollierte Sprünge."