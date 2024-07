Was mit Juckreiz und Niesen beginnt, kann unbehandelt zu allergischem Asthma werden.

Wie andere Allergien auch kommt der Heuschnupfen in Industriestaaten häufig vor. Die Statistik zeigt, dass die Anzahl der Betroffenen mit zunehmendem Wohlstand eines Landes steigt. In Österreich leidet rund ein Viertel der Bevölkerung an einer Pollenallergie.