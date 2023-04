Covid-Impfung als Nasenspray entwickelt

Der Hintergrund: Coronaviren verbreiten sich vor allem durch die Luft. Wenn eine infizierte Person spricht, hustet, niest etc., scheidet sie mit ihrer Atemluft Tröpfchen mit Viren aus. Auf diesem Weg können die Erreger in die Atemwege anderer Menschen gelangen und sie anstecken. Deshalb ist ein Immunschutz an den Schleimhäuten von Nase, Mund, Rachen und Lunge entscheidend, wenn es um die effektive Verhinderung von Infektionen mit SARS-CoV-2 geht.

Das bisher nur im Tiermodell getestete Produkt soll jetzt mit dem Schweizer Biotech-Unternehmen RocketVax AG (Basel) weiterentwickelt werden. Eine klinische Studie der Phase I an Probanden wird geplant. Hersteller von bereits in Indien und China entwickelten intranasalen Adenovirus-Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 haben in Europa bisher noch keine Zulassung beantragt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper