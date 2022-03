Covid: Bald Hilfe für Risikopatienten beim Hausarzt

Dann dürfte mit der Wirkstoffkombination Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid) in Österreich die erste orale Therapie auf Arztrezept breiter verfügbar werden. "Es ist noch nicht ganz klar. Man hört, am 23. März sei es so weit. Es geht um die hausärztliche Verordnung. Das Medikament wird kostenfrei sein. Es wird jeder Patient, der es braucht, Zugang haben müssen", sagte Susanne Rabady, zweite Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM). Keine Aussagen wurden über die vorerst verfügbaren Mengen des Arzneimittels gemacht.

Paxlovid wird bei Risikopatienten angewendet. Die Behandlung sollte so schnell wie möglich nach der Diagnose von Covid-19 und innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn erfolgen. In klinischen Studien zeigte sich eine Wirksamkeit von 89 Prozent in der Verhinderung von Spitalsaufnahmen oder Todesfällen durch Covid-19 bei Risikopersonen.