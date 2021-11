Viele Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne, weil sie positiv auf Covid-19 getestet wurden. In den allermeisten Fällen verläuft die Erkrankung mild und kann zu Hause auskuriert werden. "Wichtig ist es, Ruhe zu bewahren und – bei Bedarf – rasch zu handeln", sagt Wolfgang Ziegler, stellvertretender Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in Oberösterreich.