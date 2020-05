Covid-19: Warum Männer häufiger erkranken

Eine europäische Studie will nun eine Erklärung dafür gefunden haben, warum Männer anfälliger für Covid-19 sind.

Die Ergebnisse, die gestern im "European Heart Journal" veröffentlicht worden sind, zeigten, dass das Blut von Männern im Vergleich zu jenem von Frauen einen höheren Wert eines Schlüsselenzyms namens ACE2 aufweist.

Laut der Studie von Adriaan Voors von der niederländischen Universität Groningen und seinen Kollegen benötige das Coronavirus das Enzym ACE2, um in Zellen einzudringen, sich zu vervielfältigen und in die Lunge überzugehen. Das Enzym erleichtert es dem Virus, einfach ausgedrückt, gesunde Zellen zu befallen.

"ACE2 ist ein Rezeptor auf der Oberfläche von Zellen. Es bindet an das Coronavirus und ermöglicht es ihm, in gesunde Zellen einzudringen und diese zu infizieren", sagte Voors, der Professor für Kardiologie am Universitätsklinikum Groningen ist. "In der Lunge sind hohe ACE2-Spiegel vorhanden, und es wird daher angenommen, dass dies eine entscheidende Rolle für das Fortschreiten von Lungenerkrankungen im Zusammenhang mit Covid-19 spielt."

