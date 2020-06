Covid 19 könnte Diabetes auslösen

Doch nun warnen Ärzte davor, dass die Krankheit sogar Diabetes auslösen könnte.

Mit dem Fortschreiten der Pandemie verstehen Mediziner immer besser, was das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 im Körper anrichten kann. Inzwischen ist klar, dass der Erreger nicht nur die Lunge angreifen kann, sondern auch Herz, Hirn, Nieren und Blutgefäße. Nun berichten Ärzte im Fachblatt "New England Journal of Medicine (NEJM)", dass Covid-19 möglicherweise Diabetes auslösen könnte.

Sollte sich der Verdacht erhärten, könnte es sich um eine neue Form von Diabetes handeln, die wahrscheinlich am ehesten mit dem Diabetes-Typ-1 vergleichbar wäre. In diesen Fällen greift das Immunsystem die Betazellen der Bauchspeicheldrüse an, die Insulin produzieren. Dadurch kann der Körper den Zuckerspiegel nicht mehr kontrollieren.