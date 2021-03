Coronavirus: Wie die Krise Frauen krank macht

Die Pandemie lastet in Österreich ganz besonders auf den Schultern von Frauen. Sie bewältigen zum Großteil das Home Schooling der Kinder und arbeiten in Branchen, die in der Krise stark gefordert sind: Darunter Pflege und Einzelhandel. Diese Mehrfachbelastung macht Frauen zunehmend krank und das könnte noch lange nachwirken.