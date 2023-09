Corona-Zahlen steigen: "Wir rechnen mit einer neuerlichen Welle"

Virologin Monika Redlberger-Fritz war am Sonntagabend zu Gast in der "ZiB2".

Der erste Sommer ohne Corona-Einschränkungen geht zu Ende. Trotzdem ist das Virus nach wie vor nicht verschwunden, wie ein Blick auf die Daten des nationalen Abwassermonitorings zeigt. Seit Wochen wird dort eine stärkere Verbreitung von Corona-Viren nachgewiesen, was sich laut Experten mit Herbstbeginn auch in den tatsächlichen Fallzahlen niederschlagen wird: "Wir rechnen in jedem Fall mit einer neuerlichen Welle im Herbst. Das wird sich jetzt zu Schul- und Studienbeginn mit der Rückkehr in Innenräume noch einmal verstärken", erklärte Virologin Monika Redlberger-Fritz am Sonntagabend in der "ZiB2". Mit dem vergangenen Winter sei der langsame Anstieg der Virenlast aber nicht vergleichbar.

Drei Impfungen zur bestmöglichen Immunisierung sind laut Nationalem Impfgremium für Ungeimpfte heuer allerdings nicht mehr erforderlich: "Eine Impfung ist ausreichend, weil das Virus für unser Immunsystem nichts Unbekanntes mehr ist", verweist Redlberger-Fritz auf mittlerweile völlig andere Grundvoraussetzungen als noch vor drei Jahren.

Maskenpflicht "nicht mehr notwendig"

Aktuell sind mit "Eris" und "Pirola" zwei neue Corona-Varianten vorherrschend, die mit den bisher bekannten Varianten vergleichbar sind. Auf die Frage, wie infektiös die neuen Mutationen seien, verwies Redlberger-Fritz auch auf die Kontaktfreudigkeit der Menschen: "Selbst ein weniger ansteckendes Virus kann sehr große Wellen verursachen, wenn viele Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig anstecken."

Ist also wieder mit einer Rückkehr zur Maskenpflicht zu rechnen? Derartige Pflichtmaßnahmen seien "nicht mehr notwendig", die Virologin von der Medizinischen Universität Wien verweist allerdings auf Eigenverantwortung: "Wer sich in großen Menschenmengen aufhält und dabei eine Maske trägt, hat einen sehr guten Individualschutz. Genauso sollte es selbstverständlich sein, eine Maske in Öffentlichen Verkehrsmitteln aufzusetzen, wenn ich mich krank fühle".

Video: Das "ZiB2"-Interview mit Monika Redlberger-Fritz in voller Länge

