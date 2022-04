Corona: Schwere Tuberkulose-Fälle in Österreich

Rund ein Drittel der Weltbevölkerung ist Träger einer beschwerdefreien, latenten Tuberkulose, die aber ansteckend ist und bei Schwächung des Immunsystems ausbrechen kann. Seit Beginn der Coronakrise werden in Österreich weniger, dafür vermehrt schwere TBC-Fälle registriert, heißt es seitens der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP).

Resistent durch falsche Therapie

Die Erreger werden durch Tröpfchen in der Atemluft übertragen, meist manifestiert sich die Erkrankung in der Lunge, doch fast alle Organe können betroffen sein. Der Verlauf kann schwer sein und tödlich enden. Wer früh diagnostiziert und behandelt wird, erkrankt nicht so schwer, die Gefahr von Folgeschäden ist weitaus geringer und die Infektionskette schnell durchbrochen. "Eine unzureichende Therapie oder Therapiefehler können zur Entwicklung resistenter Tuberkulosebakterien führen, die dann nur sehr schwer oder im schlimmsten Fall nicht mehr therapierbar sind", sagt Primar Bernd Lamprecht vom Kepler Universitätsklinikum Linz.