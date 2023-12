Corona: Kritik an Mangel bei Medikament Paxlovid

Die Wiener Ärztekammer hat gestern die weiterhin schlechte Verfügbarkeit des Covid-Medikaments Paxlovid beklagt. Das Büro von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betonte dazu auf APA-Anfrage, der Pharma-Großhandel arbeite mit Hochdruck daran, Paxlovid flächendeckend in den Apotheken verfügbar zu machen. Für eine Neuverteilung hatten die Apotheken Überschüsse an den Großhandel retourniert.

Parallel würden Vorräte aus Spitälern für die Apotheken verfügbar gemacht, hieß es aus dem Ministerium. "Risikopatientinnen und -patienten haben damit überall rasch Zugang zu diesem Medikament, das wirksam vor einer schweren Corona-Erkrankung schützt. In den nächsten ein bis zwei Wochen wird eine neue Lieferung in Österreich eintreffen. Damit können wir die Verfügbarkeit von Paxlovid durchgängig sicherstellen", kündigte das Büro von Rauch an. Der Hersteller habe zudem einen Antrag zur Aufnahme von Paxlovid in den Erstattungskodex der Sozialversicherung ab Februar 2024 gestellt. Damit sollte Paxlovid auf Rechnung der Sozialversicherungsträger verschreibbar bleiben.

41.690 ÖGK-Versicherte waren in der Vorwoche (KW 49) mit Covid-19 krankgeschrieben. In der Woche davor waren es noch rund 2700 weniger. Hinzu kamen in der Vorwoche 90.405 Krankenstände wegen weiterer grippaler Infekte und 568 wegen "echter Grippe" (Influenza). "Die Zahl der Menschen, die an der echten Grippe und auch an Covid erkranken, steigt weiter", sagte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

