Corona: Kinder sind belastet, nicht traumatisiert

Gestern wurden erste Ergebnisse präsentiert. Die Quarantäne habe bei den Drei- bis Zwölfjährigen zu einem Verlust an Lebensqualität geführt, wobei dieser laut Experten in 80 Prozent der Fälle auf fehlende soziale Kontakte zurückzuführen ist. Zudem hätten Mädchen ein intensiveres Bedrohungserleben. "Die Kinder sind belastet, aber nicht traumatisiert", zog Kathrin Sevecke, Primaria der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Landeskrankenhaus Hall in Tirol, erste Schlüsse aus den Befragungen.

