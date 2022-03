Corona-Infektion verdoppelt Risiko von Schwangeren

Das hat eine Studie der Kaiser-Permanente-Krankenversicherung im US-Bundesstaat Kalifornien ergeben.

Wichtigster Risikofaktor für den schweren Verlauf einer Corona-Infektion sei – mit einem siebenfach erhöhten Risiko – eine bereits vor der Schwangerschaft bestehende Zuckerkrankheit gewesen, so das Ergebnis der US-Studie.

Adipöse Schwangere waren unter den Covid-19-Betroffenen mit einem schweren Krankheitsverlauf ebenfalls häufiger zu finden (plus 50 Prozent), auch Schwangere mit Bluthochdruck (plus 44 Prozent) und ältere werdende Mütter (über 40 Jahre: plus 77 Prozent).

Virus schädigt Fetus nicht direkt

Auf die Neugeborenen hatte das alles keine statistisch signifikante Auswirkung, was deren Zustand nach der Geburt betraf. Allerdings war die Beobachtungszeit zu kurz, um längerfristige Entwicklungsstörungen durch die vermehrten Frühgeburten zu berücksichtigen. "Die Studie bestätigt damit die bisherigen Erfahrungen, nach denen SARS-CoV-2 im Unterschied zum Röteln- und auch zum Zikavirus den Fetus nicht direkt schädigt. Die höhere Zahl von Frühgeburten könnte sich allerdings ungünstig auf die Entwicklung der Kinder in den ersten Lebensjahren auswirken."

Impfung besonders empfohlen

Die Impfung gegen Covid-19 wird Schwangeren seit Vorhandensein der Vakzine von Fachleuten und Expertengremien besonders empfohlen. Sie sollte ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel erfolgen und schützt dann auch die Neugeborenen durch die ursprünglich von der Mutter stammenden Antikörper.