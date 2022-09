"Corona-Impfung bald als Nasenspray"

Brennende Fragen, kompetente Antworten: Zum Thema Corona informierten Experten bei der OÖN-Gesundheitstour am Donnerstag in den Promenaden Galerien Linz. Lungen-Primar Bernd Lamprecht vom Kepler Universitätsklinikum (KUK), Altersmediziner Peter Dovjak vom Salzkammergut-Klinikum, Dermatologe und Allergologe Wolfram Hötzenecker vom KUK sowie Uniqa-Vitalcoach Barbara Schagerl-Müllner beantworteten alle Fragen zum Thema.

Wie werden wir uns künftig gegen Corona impfen lassen – mit einer jährlichen Spritze oder gibt es andere Möglichkeiten?

Lamprecht: Die Entwicklung einer kombinierten Corona-Grippe-Impfung als Nasenspray ist weit fortgeschritten. Dieser soll Schleimhäute vor Ansteckung schützen und wird wahrscheinlich einmal pro Jahr verabreicht. Die neuen Impfstoffe, die es schon jetzt bei uns jetzt gibt, sind an die Omikron-Variante angepasst und bieten auch gegen Ansteckung Schutz – meist nur sechs bis acht Wochen. Jeder Impfstoff schützt vor schweren Verläufen. Die volle Wirkung ist nach einer Woche gegeben.

Für wen ist die Impfung nicht möglich?

Hötzenecker: Anfangs gab es Bedenken bei Allergikern. Die Erfahrung zeigt, dass man sie bedenkenlos impfen kann. Wir haben 300 Patienten mit verschiedenen Allergien immunisiert – nur ganz selten gab es leichte allergische Reaktionen. Lamprecht: Praktisch jeder kann sich impfen lassen – außer Menschen, die gerade ein neues Organ bekommen haben. Für sie gibt es Infusionen mit Antikörpern, die wie eine Impfung wirken.

Wenn ich dreimal geimpft bin: Warum soll ich mich ein viertes Mal impfen lassen?

Dovjak: Ab vier Monaten nach dem letzten Stich kann und soll man sich wieder impfen lassen – egal, ob man in der Zwischenzeit Covid-19 hatte oder nicht. Besonders empfehlenswert ist das für ältere Menschen. Diese haben oft Begleiterkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz oder Übergewicht – und damit ein deutlich erhöhtes Risiko für schwere Verläufe.

Muss oder soll ich mich jetzt alle vier Monate impfen lassen?

Lamprecht: Wahrscheinlich wird sich das – wie bei der Grippeimpfung – auf einmal pro Jahr einpendeln. Weil das Virus mutiert.

Droht eine Überimpfung?

Lamprecht: Bei Überimpfung kommt es zu einer Überreaktion des Immunsystems. Diese Gefahr besteht bei Corona nicht.

Was kann ich noch gegen Corona machen?

Dovjak: Es gibt mittlerweile Medikamente gegen Covid-19. Besonders gut wirkt Paxlovid, das etwa bei US-Präsident Joe Biden zum Einsatz kam. Es reduziert die Virenlast, hat aber viele Wechselwirkungen. Deshalb muss man schauen, ob es infrage kommt – besonders bei Menschen, die regelmäßig Tabletten nehmen müssen. Für sie gibt es andere Möglichkeiten, die aber nicht so wirksam sind. Immer ist es wichtig, mit der Therapie so früh wie möglich nach der Ansteckung zu beginnen. Außerdem gilt nach wie vor: Maske tragen, Handhygiene, Abstand halten.

Müssen wir im Winter wieder mit Einschränkungen rechnen?

Lamprecht: Ich persönlich glaube, dass es besser als in den vergangenen Jahren wird. Genau vor einem Jahr hatten wir in Oberösterreich 34 Patienten auf den Intensivstationen, momentan sind es sechs. Und das, obwohl gerade wesentlich mehr Menschen infiziert sind. Das Virus ist jetzt weniger gefährlich und viele Menschen sind durch Impfungen und Infektionen besser geschützt. Wir dürfen uns darauf aber nicht ausruhen.

Soll ich mich mit einer Autoimmunerkrankung impfen lassen?

Hötzenecker: Ja, die Vorteile überwiegen.

Wie häufig ist Long Covid?

Dovjak: In Europa sollen 17 Millionen Menschen betroffen sein. Man sollte aber nie vergessen: Eine Viruserkrankung kostet Kraft. Auch bei der echten Grippe ist es nicht ungewöhnlich, sich drei Monate lang wie eine nasse Fliege zu fühlen. Man sollte sich ein, zwei Monate Zeit geben, um wieder auf die Beine zu kommen. Folgeerkrankungen gehören aber abgeklärt.

Stimmt es, dass junge Menschen öfter Long Covid haben?

Lamprecht: Von Long Covid spricht man, wenn Symptome länger als vier Wochen anhalten. Junge Menschen spüren eher, dass sie nach einer Covid-19-Erkrankung an Grenzen stoßen, von ihnen wird eher erwartet, schnell wieder fit zu sein. Auch ist bei ihnen oft die Viruslast in der Akutphase höher. Wenn das Immunsystem überreagiert und sich gegen den eigenen Körper richtet, fühlt sich der Mensch ebenfalls müde und abgeschlagen. Bei manchen Menschen bleiben Virus-Bruchstücke dauerhaft im Körper und führen zu Entzündungen. Das kostet ebenfalls Kraft. Reagieren kann man zum Beispiel mit Pacing: Das bedeutet, schonend mit den eigenen Ressourcen umzugehen und eigene Grenzen zu erkennen.

Fürs Immunsystem

Wie man das Immunsystem stärkt, erklärte Uniqa-Vital-

Coach und Sportwissenschafterin Barbara Schagerl-Müllner:

Bewegung: dreimal pro Woche hinausgehen – am besten in die Natur, auch wenn es regnet. Besonders gut für das Immunsystem ist Bewegung im Wald.

dreimal pro Woche hinausgehen – am besten in die Natur, auch wenn es regnet. Besonders gut für das Immunsystem ist Bewegung im Wald. Schlaf: Sieben bis acht Stunden sind ideal.

Sieben bis acht Stunden sind ideal. Viel trinken: am besten ganz normales Wasser

am besten ganz normales Wasser Vitaminreich essen

essen Kalt duschen: am besten täglich zwei Minuten am Morgen

am besten täglich zwei Minuten am Morgen Lachen: wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus

Die Referenten (v. l.) Dovjak, Schagerl-Müllner, Hötzenecker, Lamprecht Bild: Antonio Bayer

Gut gerüstet für den Corona-Herbst 2022

Gesundheitslandesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) brachte es bei der OÖN-Gesundheitstour in den Promenaden Galerien Linz auf den Punkt: „Das Wichtigste ist, dass jeder weiß, wie er seinen Beitrag leisten kann – besonders durch die Impfung.“ Man könne sich in jedem Bezirk impfen lassen und sich so vor schweren Verläufen und Long Covid schützen.

Mit Achtsamkeit reagieren

Die Spitäler seien laut dem Vorstand der OÖ Gesundheitsholding, Franz Harnoncourt, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, für Patienten da. „Es müssen sich aber alle um die Patienten kümmern. Hausärzte und wir im Krankenhaus. In den vergangenen Jahren haben wir so viel über Corona gelernt. Jetzt gilt es, nicht mit Angst oder Sorge, aber mit hoher Achtsamkeit diesem Herbst entgegenzuschauen.“ Dafür hätte man einen „Blumenstrauß an Maßnahmen“ vorbereitet, kündigte der Arzt und Gesundheitsmanager an.

Chefredakteurin Susanne Dickstein betonte bei der Begrüßung, dass die Nähe zum Leser den Journalismus der OÖNachrichten zu etwas Besonderem macht, „und was könnte uns näher sein, als unsere Gesundheit?“ In der täglichen Berichterstattung und im Gesundheitsmagazin der OÖNachrichten am Mittwoch berichtet die Zeitung seit Beginn der Pandemie. Dort erfahren die Leser punktgenau alles über die aktuellen Entwicklungen, die neusten Forschungsergebnisse und die besten Therapien.

Mit im Boot der OÖN-Gesundheitstour ist seit sieben Jahren die Uniqa, der größte private Gesundheitsversicherer in Österreich. Mit ihren Vitalcoaches trägt die Versicherung dazu bei, dass Menschen aktiv etwas für ihre Gesundheit tun – gerade in Zeiten von Corona. „Wir haben soziale Verantwortung“, sagte Uniqa-Vertriebsleiter Markus Retschitzegger.

Hoffnung auf Normalität

Was alle Redner des Abends einte: Die Hoffnung, dass sich die Kraft des Virus mit der Zeit so stark abschwächt, dass nicht mehr mit hohen Infektionswellen und schweren Erkrankungen zu rechnen ist. „Wir haben einen Sicherheitspolster, auf dem wir uns aber nicht ausruhen dürfen“, sagte Corona-Experte und Referent Bernd Lamprecht.