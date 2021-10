In Österreich sind 61,3 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Diese Zahl bewegt sich nur langsam nach oben. Damit hinken wir vielen europäischen Ländern hinterher. So liegt die Impfquote in Spanien bei über 80 Prozent, in Portugal sind 88 Prozent der Menschen geimpft. In Ländern wie Dänemark (Impfrate rund 80 Prozent) und Schweden (76 Prozent) wurden die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Hierzulande stellt sich die Situation anders dar.