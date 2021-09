Corona drückt Lebenserwartung gravierend

In einigen Ländern sei der Fortschritt der vergangenen Jahre in kurzer Zeit zunichtegemacht worden, berichten Forscher des Leverhulme Centre for Demographic Science an der Universität Oxford im "International Journal of Epidemiology".

Für die Studie untersuchten sie Daten aus 29 Staaten, die meisten aus Europa. In 27 dieser Länder sank demnach die Lebenserwartung 2020, in 22 Ländern um mindestens ein halbes Jahr. Am meisten sank die Lebenserwartung von Männern in den USA – um 2,2 Jahre im Vergleich zu 2019. Vor allem die gestiegene Sterblichkeit der unter 60-Jährigen sei dort laut Studie bemerkenswert. In den meisten europäischen Ländern habe vor allem die Sterblichkeit bei über 60-Jährigen zugelegt.