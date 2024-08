Community Nurses: Wann braucht Papa Betreuung, wann muss Mama ins Heim?

Wenn Eltern alt werden, sind in fast jeder Familie Begleitmaßnahmen notwendig. Die Linzerin Andrea Kickingereder (38) hat früher am Neuromed Campus und bei den Barmherzigen Brüdern in Linz als psychiatrische Krankenpflegerin gearbeitet und ist nun beim Diakoniewerk Community Nurse. In Gallneukirchen und Engerwitzdorf begleitet sie alte Menschen und ihre Angehörigen.