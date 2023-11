Chatberatung: "Wie ein Tagebuch, das antwortet"

Geschlagen, gequält, gemobbt, missbraucht – warum Menschen sich trotz schlimmer Erfahrungen oft erst sehr spät helfen lassen, weiß Stefan Kühne, Experte für Onlineberatung und -therapie: "Da geht es um Scham und Ängste. Manchmal ist schreiben leichter als sagen, besonders für die junge Zielgruppe. Die ist ohnehin digital unterwegs."

Die Jungen schreiben lieber

Das zeigt sich auch bei der Chatberatung der Telefonseelsorge in Oberösterreich: Während Anrufende in den meisten Fällen zwischen 40 und 59 Jahre alt sind, melden sich Jüngere vor allem online. 55 Prozent der Ratsuchenden per Mail und 73 Prozent bei der Chatberatung sind jünger als 30 Jahre. Bei Chat- und E-Mail-Beratung kommen die Hilfesuchenden laut Barbara Lanzerstorfer-Holzner schneller als bei Telefonaten auf den Punkt. "Sich anzuvertrauen, gelingt innerhalb von Sekunden", sagt die Referentin der Telefonseelsorge OÖ. Für die Beratenden ist diese Variante zeitintensiv: Geschrieben wird im Schnitt doppelt so lange wie telefoniert. Trotzdem gibt es zahlreiche Vorteile.

Anonymität: Noch mehr als bei Telefonaten haben die Betroffenen bei der Chatberatung die Möglichkeit, sich ganz langsam zu öffnen. "Datenschutz wird bei uns in allen Bereichen großgeschrieben", sagt Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge OÖ.

Klären und ordnen: Durch Schreiben gelingt es, die Gedanken zu ordnen und sich selbst klar über die Situation zu werden. Breitwieser erklärt: "Das ist wie ein Tagebuch, das antwortet."

Nachhaltigkeit: Die geschriebenen Gespräche können nachgelesen werden.

Fokussieren: Weil man nur "einen Kanal" zur Kommunikation hat, konzentriert man sich leichter auf das eigene Problem.

Immer und überall: Anders als Telefonieren ist Schreiben am Handy in fast allen Situationen und zu allen Zeiten möglich.

Chatberatungen finden auf der Internetseite onlineberatung-telefonseelsorge.at von 16 bis 23 Uhr statt. Telefonisch erreicht man die Telefonseelsorge rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, unter der Notrufnummer 142.

