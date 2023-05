Bunte Heuballen zur Erinnerung an die Krebsvorsorge

Jährlich bekommen etwa 7000 Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen die Diagnose Krebs. Etwa 61.000 Menschen leben hierzulande mit dieser Krankheit. Studien zeigen, dass gerade im ländlichen Raum die Gesundheitsuntersuchungen für die Menschen nicht oberste Priorität haben. Daher hat sich die Krebshilfe eine besondere Werbekampagne einfallen lassen: Mit bunten Folien eingepackte Futterballen sollen Menschen erinnern, zur Vorsorge zu gehen. Pink steht für Brustgesundheit, blau für Prostatavorsorge. Für jede verkaufte Folienrolle werden drei Euro an die Krebshilfe gespendet.

Viel Leid vermeiden

"Gerade bei Krebs ist die frühe Diagnose ein wesentlicher Faktor für die Heilungschancen. Noch besser ist es, wenn es gar nicht erst zu einer Erkrankung kommt", sagt Krebshilfe-Präsident Martin Burian. "Es kann so viel Leid vermieden werden, daher investieren wir so viel Energie in die Krebs-Vorsorge. Es gibt Maßnahmen, wie die HPV-Impfung oder der Koloskopie, um Krebs im wahrsten Sinne des Wortes zu verhindern. Bitte tun Sie es!"

Martin Burian, Präsident der Krebshilfe Oberösterreich

