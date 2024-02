Orangen: Die Frucht versorgt mit Vitamin C, das beim Aufbau von Knochen, Knorpeln und Bindegewebe gebraucht wird. Eisen wird damit besser aufgenommen.

Bunt essen statt bunter Pillen: Wer sich bei der Auswahl der Lebensmittel an den Farben des Regenbogens orientiert, nimmt ganz natürlich alles auf, was der Körper braucht. Denn Nahrungsergänzungsmittel sind nur in wenigen Ausnahmefällen notwendig – etwa bei bestimmten Erkrankungen und bei Spitzensportlern.