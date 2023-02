Bürstenstriche für mehr Energie und streichelweiche Haut

Bürsten regt die Durchblutung an und wirkt wie ein sanftes Peeling.

Hollywoodstars wie Gwyneth Paltrow oder Miranda Kerr schwören auf "Dry Brushing", also das Bürsten der trockenen Haut. Diese soll dadurch "streichelzart" werden, zudem rege die Ganzkörpermassage den Lymphfluss an, was wiederum dazu beitragen könne, Cellulite zu mildern, schwärmen die prominenten Damen.