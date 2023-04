Bühne frei für Parkinson: Mehr als "eh nur zu zittern"

"Da zittern die Hände." Viel mehr wissen manche Menschen nicht über Parkinson. Dass die Krankheit jedoch auch viele andere Auswirkungen auf die Gesundheit und auf das tägliche Leben hat, rückt die Selbsthilfegruppe Parkinson am 17. April von 14 bis 17.30 Uhr im Neuen Rathaus in Linz in den Fokus. "Immer mehr jüngere Menschen kommen mit der Diagnose Parkinson zu uns, manche sind erst Mitte 30 oder 40 Jahre alt", sagt Karin Sommerhuber vom Selbsthilfeverein. Diese Betroffenen stünden noch mitten im Erwerbsleben oder hätten oft noch junge Kinder.

Schlaf und Gedächtnis leiden

"Die Schwierigkeiten sind hier andere und die Lebenserwartung eine höhere, doch wie geht man dann mit der Krankheit um – mit REM-Schlafstörungen oder Störungen der Impulskontrolle? Auch das Gedächtnis und die Konzentration leiden", sagt Sommerhuber. Man wolle Informationen abseits von "Parkinson ist eh nur zu zittern" vermitteln. Auch sei genügend Zeit für Diskussion und Austausch vorgesehen.

Hier ein Auszug aus dem Programm:

Oberarzt Thomas Mitterling: Parkinson rund um die Uhr – Schlaf und nächtliche Symptome

Elisabeth Erlinger, Physiotherapeutin: Parkinson bewegt!

Christine Hermanseder, personenzentrierte Psychotherapeutin: Psychische Aspekte im Zusammenhang mit Parkinson meistern

David Huber von PingPongParkinson Österreich: Parkinson schlagen mit Tischtennis

