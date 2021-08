Buchtipps für den schmerzfreien Gang durchs Leben

"Egal, wo du bist und was du gerade tust: Jederzeit und überall kannst du deinen Füßen Gutes tun und sie entlasten", schreibt Physiotherapeutin Stella Arndt im Ratgeber "Füße to go" und gibt Tipps für gute Pflege, sanfte Massagen und die passenden Schuhe."Füße to go - Fußübungen für den Alltag, zu Hause und auch für unterwegs", 96 Seiten, GU-Verlag, 13,40 EuroSchlecht sitzendes Schuhwerk kann zu Hornhaut und Hühneraugen führen und Schmerzen verursachen, sagt Sportmedizinerin Ursula Manunzio und beschreibt viele Übungen für schmerzfreie Füße. Dann kann man wieder unbeschwert "durchs Leben tanzen", verspricht die Medizinerin."Gesunde und schmerzfreie Füße - alles, was Sie wissen müssen, um unbeschwert durchs Leben zu gehen", 140 Seiten, humboldt-Verlag, 20,60 Euro