Buch-Tipp: Arzneien aus Wald und Wiese für Wehwehchen aller Art

Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen – Wurzeln und Flügel." Dieser Ansicht von Johann Wolfgang von Goethe kann sich Daniela Weißbacher, Bäuerin und Expertin der Traditionell Europäischen Medizin, nur anschließen. Damit dieses gar nicht so einfache Unterfangen gelingt, empfiehlt sie Eltern unter anderem, mit ihren Kindern so oft wie möglich in die Natur hinauszugehen und mit ihnen gemeinsam die Schönheit und die Heilkräfte, die in ihr stecken, zu entdecken.