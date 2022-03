Brustschmerz: CT zur Diagnose gut geeignet

Im Akutfall ist die Sache klar: Bei instabiler Angina pectoris beziehungsweise Verdacht auf einen akuten Herzinfarkt gehören Betroffene möglichst sofort in ein Herzkatheter-Labor. Dort wird der Zustand der Herzkranzgefäße mittels Röntgen-Kontrastmittelgabe und Katheter untersucht. Sofort kann so auch die Aufdehnung der betroffenen Arterie per Ballondilatation und Stent-Implantation erfolgen.

Anders aber sieht das bei Patienten aus, die unter "Brustschmerzen" klagen und bei denen kein akuter Handlungsbedarf besteht. Hier konkurrieren mittlerweile die Katheteruntersuchung und die nichtinvasive Computertomografie (CT), die – laut Studie – weniger Komplikationen verursacht.

Liegt nämlich keine Verengung der Herzkranzgefäße vor, kann man auf den Eingriff mit dem Katheter verzichten.

Das hat jetzt ein internationales Wissenschafterteam mit Tiroler Beteiligung festgestellt und die Ergebnisse einer Studie im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Fazit: Beide Verfahren sind bezüglich ihrer Aussagekraft ähnlich.