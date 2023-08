Brustrekonstruktion via 3D-Drucker

Viele Frauen wünschen nach einer Krebserkrankung die Wiederherstellung der Brust mit Eigengewebe und wollen auf Silikonimplantate verzichten.

Seit der Erstbeschreibung der DIEP-Lappenplastik im Jahre 1994 gilt diese Methode als Goldstandard. Hierbei wird überschüssiges Haut- und Fettgewebe aus dem Bereich des Unterbauchs transplantiert, um damit eine möglichst natürliche Brust zu rekonstruieren. Über Jahrzehnte wurde diese Methode verbessert, und es wurden große Fortschritte erzielt.

Am Fachschwerpunkt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie des Kepler-Universitätsklinikums in Linz wird der 3D-Druck nun auch in der Brustrekonstruktion mit Eigengewebe angewendet. Der Einsatz dieser neuesten technischen Möglichkeiten erleichtert es den plastischen Chirurgen, ein natürliches Ergebnis für die betroffenen Patientinnen zu erzielen.

"Durch individuell angefertigte Modelle werden die Form, Projektion und Symmetrie der rekonstruierten Brust optimiert, und dadurch wird die Patientenzufriedenheit signifikant gesteigert. Gleichzeitig hat dieses Verfahren, das berührungsfrei abläuft, keine negativen Konsequenzen für die Frauen", erklärt Manfred Schmidt, Vorstand des Fachschwerpunkts für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie.

Brustkrebs trifft jede achte Frau

Brustkrebs ist die häufigste Krebsdiagnose bei Frauen: Etwa eine von acht Frauen bekommt im Laufe ihres Lebens die Diagnose "Mammakarzinom" gestellt. Eine häufige therapeutische Konsequenz stellt die einseitige oder sogar beidseitige Brustentfernung dar.

Die Mehrheit der betroffenen Frauen wünscht sich jedoch eine Wiederherstellung der Brust und dadurch auch ein Stück ihrer Weiblichkeit.

