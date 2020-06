"Brustkrebsvorsorge sollte bereits mit 18 Jahren beginnen"

"Sie haben Brustkrebs." Diese Worte verändern das Leben einer Frau. Rund 900 Oberösterreicherinnen erhalten diese Diagnose pro Jahr. 300 davon werden im Brustkompetenzzentrum im Kepler Universitätsklinikum Linz behandelt, das jetzt "rezertifiziert" wurde. Die OÖN haben Zentrumsleiter Peter Schrenk zum Interview gebeten.

OÖN: Brustkrebs – ein Dauerthema für Frauen, jede achte erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Hat sich an diesen Zahlen etwas verändert?

Peter Schrenk: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Neuerkrankungen konstant geblieben. Österreichweit wird die Diagnose rund 5600 Mal pro Jahr gestellt, in Oberösterreich rund 900 Mal. Männer machen rund ein Prozent der Erkrankten aus.

Wenn man die vergangenen 40 Jahre betrachtet …

… dann stellen wir heute – im Vergleich zu 1980 – eine wesentliche Verbesserung der Prognosen und eine geringere Sterblichkeit fest.

Man hat den Eindruck, dass diese Krankheit immer mehr junge Frauen trifft. Täuscht das?

Jüngere Frauen – unter 40 Jahren – sind nur selten betroffen, der Anstieg kommt ab dem 40. beziehungsweise 50. Lebensjahr. Sind jüngere Frauen erkrankt, macht das aber noch mehr betroffen. Die Ursache ist in diesen Fällen oft in einem familiären Risiko – gehäuftes Auftreten in der engeren Verwandtschaft – oder einem genetischen Risiko – gehäuftes Auftreten in der engeren Verwandtschaft und eine Mutation der Brustkrebsgene – zu suchen. Es ist sehr wichtig, dass auf die jüngeren Fälle aufmerksam gemacht wird, weil damit bei Gefährdeten und bei allen anderen schon in jungen Jahren ein gewisses Brust-Bewusstsein geschaffen wird.

Wann und wie sollte "frau" mit der Vorsorge beginnen?

Ab 18 Jahren sollte jede Frau ihre Brust einmal monatlich abtasten. Das kann schnell erlernt werden und sollte Routine sein. Die Mammografie – also die Röntgenuntersuchung der Brust –, die in Österreich schon vor der Einführung des Brustkrebs-Screenings regelmäßig durchgeführt wurde, hat bewirkt, dass diese Erkrankung bei uns oft sehr früh erkannt werden kann.

Gibt es Hoffnung durch neue Behandlungsmöglichkeiten?

Es gibt heute zielgerichtete Behandlungen mit viel weniger Nebenwirkungen.

Trauen sich die Frauen – nach dem Corona-Lockdown – wieder zur Vorsorge?

In vergangenen Monaten scheuten sich die Frauen, zur Vorsorge zu gehen. Sogar wenn sie etwas tasteten, wurde die Untersuchung hinausgezögert. Diese Frauen kommen jetzt. Während des Lockdowns haben wir Tumore der Brust weiter operiert – da gab’s keine Veränderungen bei den Zahlen. Hier kam es definitiv zu keinen Einschränkungen.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at