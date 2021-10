Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Österreichweit wird die Diagnose rund 5600 Mal pro Jahr gestellt, in Oberösterreich rund 900 Mal. Die Überlebenschance ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Die geeignetste Methode zur Früherkennung ist die Mammografie, also die Röntgenuntersuchung der Brust, bei der auch kleine Tumore, die bei der monatlichen Selbstuntersuchung nicht getastet werden können, festgestellt werden können. Ab dem 40. Lebensjahr sollten