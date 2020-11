Brustkrebs und Sexualität: Neue Wege zum Glück

Sie haben Brustkrebs." Nur drei Worte verändern das Leben von Betroffenen maßgeblich – auch im Hinblick auf die Sexualität. Diese rückt angesichts der Diagnose bei den meisten Menschen zwar erst einmal in den Hintergrund. Doch das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Zuwendungen bleibt meist bestehen. Das ist die Erfahrung der Gesundheits- und Krankenpflegerin Daniela Mayrhofer, Expertin für Brustgesundheit im Klinikum Rohrbach.

Reden hilft

"Ist eine Operation unausweichlich, verändert sich dadurch der Körper, und das Körpergefühl leidet. Das ist selbst dann so, wenn die Brust erhalten werden kann und ‚nur‘ Narben bleiben", sagt die sogenannte "Breast Care Nurse". "Umso wichtiger ist es, dass das Thema Sexualität kein Tabu ist und rechtzeitig zur Sprache kommt." Sie weiß aus Erfahrung, dass Patientinnen körperliche Veränderungen viel besser annehmen können, wenn Ärzte und Pflegeexperten von Anfang an darüber aufklären. Insbesondere die Themen Verhütung und Kinderwunsch sollten ohnehin schon vor der Therapie besprochen werden.

Narben können die Sensibilität stören. Es ist daher ratsam, neue erogene Stellen zu suchen und alternative Positionen auszuprobieren. Zudem kommt es bei Bestrahlung und Chemotherapie oft zu Nebenwirkungen wie Müdigkeit. Einige Chemo- und Hormontherapien können Scheidentrockenheit verursachen. "In diesem Fall kann ein Gleitgel helfen, aber es sollte schon auch klar sein, dass Sexualität viel mehr ist als der reine Akt", betont Mayrhofer. Gerade in intimen Beziehungen erfordert der Prozess viel Geduld, Respekt, Verständnis, gegenseitiges Vertrauen und Vertrauen in den eigenen Körper.

Die Expertin rät, ganz offen über Ängste, Verunsicherungen und Veränderungen zu sprechen: in der Partnerschaft und gegebenenfalls auch mit Fachleuten. Es sei völlig normal, wenn plötzlich nicht mehr alles wie gewohnt funktioniere. "Wenn jemand vorher ein erfülltes Sexualleben hatte, kann die Person in der Regel darauf vertrauen, dass es in Zukunft wieder so sein wird. Trotzdem: Gemeinsam oder alleine Neues auszuprobieren, ist wichtig und kann sogar neuen Schwung bringen."

Körperbewusstsein steigern

Um das Körpergefühl von Anfang an zu stärken, sollten Betroffene die Brust möglichst bald nach der Operation bewusst anzusehen und vorsichtige Berührungen auch vom Partner zuzulassen. "Für manche Frauen ist es sogar hilfreich, wenn ihre Brust vor dem Eingriff noch einmal fotografiert wird, ein Abschiedsfoto gemacht wird", sagt Mayrhofer. Außerdem gibt es heute schon sehr gute Möglichkeiten, mit Prothesen und Spezial-BHs das eigene Körperbewusstsein wieder zu steigern.

Download der Broschüre "Brustkrebs und Sexualität": www.ooeg.at