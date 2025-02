Brustkrebs: Statt Blutabnahme Test mit Fingerschweiß

Um das Ansprechen von Brustkrebs auf eine Therapie, die gegen den Tumor ins Feld geführt wird, zu analysieren, braucht es bisher entweder Bluttests, bildgebende Verfahren oder sogar kleinere Gewebeentnahmen.

Ein Wiener Forschungsteam von der Medizinischen Universität Wien will nun anhand von Analysen kleinster Mengen an Fingerschweiß tief in das Zusammenspiel zwischen Krebs und Medikamenten blicken. Dass der Ansatz funktionieren kann, zeigen Wiener Forscher in einer Pilotstudie mit neun Patientinnen. Diese wurden während der ersten Phase ihrer Chemotherapie begleitet. Vier Mal wurde Blut abgenommen, und es wurden auch Fingerschweißtröpfchen aufgefangen.

Das erfolgte sehr einfach, indem ein befeuchtetes Spezialpapier zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten wird. "Das können die Betroffenen problemlos selbst durchführen, und sie sind nicht dem Stress von unangenehmen, invasiven Prozeduren ausgesetzt, die zudem noch durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden müssten", werden die Forscher der Uni Wien zitiert. In den Schweißtropfen fanden sich sogar Hinweise auf die Größe der Tumore und die Wirksamkeit der Chemotherapie-Medikamente Cyclophosphamid und Ondansetron.

