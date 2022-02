Brustkrebs: Kürzere Behandlung durch neue Therapie

Am Allgemeinen Krankenhaus in Wien wird die Umsetzung dieser neuartigen Behandlung für Anfang des zweiten Quartals 2022 vorbereitet. Diese Therapie kommt bei Niedrigrisikopatientinnen infrage, also bei Patientinnen mit einem kleinen Mammakarzinom ohne beteiligte Lymphknoten, heißt es in einer Aussendung des Krankenhauses.

Bei dem Verfahren wird die Strahlenquelle über mehrere Applikatoren vorübergehend ins Gewebe eingebracht. Von der neuartigen Bestrahlungmethode soll rund ein Drittel der Brustkrebspatientinnen profitieren.