"Als Erstes war da ein leichtes Ziehen. Von der Brustwarze nach oben bis zum Hals. (...) Es kam, blieb ein paar Tage und ging wieder. Nie waren es starke Schmerzen, nur ein seltsames Gefühl, das vorher nie dagewesen war." So beschreibt Martina Racz in ihrem Buch "Eine von acht" den Beginn ihrer Brustkrebs-Erkrankung. Doch dieses Ziehen war, so paradox es klingt, zu wenig schmerzhaft: Sie ging nicht zur Hausärztin. Erst als Racz sie im Juli 2019 wegen einer anderen Sache aufsuchte, erwähnte sie