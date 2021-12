Wer sich täglich zumindest fünf bis zehn Minuten sportlich bewegt, tut schon viel, damit sein Lymphfluss nicht ins Stocken gerät", sagt Koichi Kira. Er hat sich in seinem Gesundheitscenter in Osaka (Japan) auf Lymph-Therapien spezialisiert und ein Selbstbehandlungsprogramm ausgearbeitet, mit dem man Ödeme, Schmerzen und Schwellungen erfolgreich behandeln kann. In seinem Buch "Lymphe" beschreibt Kira, wie man eben diese mithilfe spezieller Übungen in Schwung bringen kann.