Bohnencurry mit Schwarzkohl

(2 Portionen): 1 kleine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 2 Tomaten, 50 g Schwarzkohl (oder andere Kohlsorte),1 Dose Kidneybohnen, 1-2 EL Öl, 100 ml Kokosmilch, 70 ml Wasser, Salz, 1-2 TL Garam Masala,½ TL Kreuzkümmel, ½ TLPaprikapulver, KorianderZwiebel und Knoblauch fein würfeln, in Öl bei mittlerer Hitze 5 Minuten glasig dünsten. Tomaten in 5 mm große Würfel schneiden, beim Kohl die Rippen entfernen und diesen in mundgerechte Stücke zupfen. Beides zugeben und 5-8 Minuten anrösten. Mit Kokosmilch und Wasser aufgießen. Aufkochen lassen und 5 Minuten weiterkochen. Mit Bohnen und Gewürzen weitere 10 Minuten einkochen lassen. Abschmecken, mit gehacktem Koriander garnieren, mit Reis servieren.