Blutvergiftung, der unterschätzte Notfall

Ein verletzter Finger bei der Gartenarbeit oder beim Gemüseschneiden in der Küche, eine schlecht versorgte Blase am Zeh – all das kann eine Blutvergiftung verursachen. Aber auch Harnwegsinfekte oder eine Bauchfellentzündung können Auslöser sein. Primar Peter Hohenauer, Leiter der Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried, erklärt im OÖN-Interview, warum eine Sepsis selbst harmlose Infektionen zur tödlichen Gefahr machen