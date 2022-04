Bleiben Sie gesund!

Die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit beziehungsweise Krankheit sind heute unbestritten, erklärt Michaela Großauer, leitende Diätologin am Klinikum Wels-Grieskirchen. Ein erhöhter Cholesterinwert gilt etwa als einer der Risikofaktoren für schwerwiegende Erkrankungen wie Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall. "Ist der Cholesterinspiegel über Jahrzehnte erhöht, bilden sich Ablagerungen an den Gefäßwänden, die zu einer fortschreitenden Verengung und somit zu einem Verschluss beziehungsweise Infarkt führen können", sagt Großauer. "Durch richtige Ernährung und einen bewussteren Lebensstil kann man persönlich viel dazu beitragen, dieses Risiko zu minimieren."

Michaela Großauer, leitende Diätologin am Klinikum Wels-Grieskirchen Bild: NIK FLEISCHMANN

Fünf Tipps, um den Cholesterinspiegel zu senken:

Essen Sie vielseitig, aber nicht zu viel! Erlaubt sind alle Lebensmittel, solange die Mengen im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Wie eine gesunde Ernährung aussehen kann, zeigt die österreichische Ernährungspyramide.

Essen Sie Ballaststoffe! Als unverdauliche pflanzliche Nahrungsbestandteile binden sie unter anderem Gallensäure und bringen das überschüssige Cholesterin zur Ausscheidung. Die empfehlenswerte Ballaststoffzufuhr durch Obst, Gemüse und Vollkornprodukte liegt bei 30 bis 50 Gramm täglich.

Essen Sie weniger Fett, dafür aber das Richtige! In der empfohlenen Menge und Zusammensetzung genossen, erfüllt es wichtige Aufgaben im Körper.

Würzig, aber nicht salzig! Kräuter und Gewürze unterstreichen den Eigengeschmack von Speisen. Zu viel Salz kann zu Bluthochdruck führen.

Der Körper benötigt mindestens eineinhalb bis zwei Liter Flüssigkeit pro Tag. Als Durstlöscher geeignet sind Wasser, Mineralwasser, ungesüßte Tees, stark verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Nicht zu empfehlen ist Alkohol.

Michael Pfob, Sportwissenschafter am mediFIT Wels Bild: Fleischmann

Ausdauer- und Krafttraining stärken Herz-Kreislauf-System und Immunsystem und kräftigen den Bewegungsapparat. „Auch Stress kann durch Bewegung abgebaut werden, erklärt Michael Pfob, Sportwissenschafter am mediFIT Wels. Vor allem für Menschen mit sitzendem Beruf sei regelmäßige Aktivität ein absolutes Muss.

Fünf Tipps, um das Herzinfarktrisiko zu senken:

Bewegen Sie sich mindestens 150 Minuten pro Woche mit mittlerer Intensität (subjektives Empfinden: ein wenig anstrengend) oder 75 Minuten pro Woche mit höherer Intensität (subjektives Empfinden: anstrengend).

Idealerweise verteilen Sie die Aktivität auf möglichst viele Tage der Woche.

Führen Sie an zwei Tagen der Woche muskelkräftigende Bewegungen durch, bei denen alle großen Muskelgruppen beansprucht werden.

Die Dauer macht’s! Ihr Herz-Kreislauf-System benötigt je nach Leistungszustand mindestens einen durchgehenden Trainingsreiz von zehn bis zwölf Minuten.

Räumen Sie dem Sport gerade zu Beginn viel Raum ein. Versuchen Sie sich so oft wie möglich im Laufe des Tages an das bevorstehende Training zu erinnern. Heben Sie zum Beispiel Ihre Einheit mit Leuchtstift im Kalender hervor.

Sie sind in einen aktiven Lebensstil gestartet und wollen Ihr Bewegungsverhalten ändern? Führen Sie mindestens mehrere Bewegungseinheiten pro Woche über die ersten sechs Monate durch, um eine nachhaltige Veränderung Ihres Verhaltens herbeizuführen.

Katharina Glück, Leiterin der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Klinikum Wels-Grieskirchen Bild: Klinikum

Auch Selbstfürsorge ist ein bedeutender Faktor in der Prävention. „Wer auf sich selbst schaut, investiert in die eigene Gesundheit“, so Katharina Glück, Leiterin der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Klinikum Wels-Grieskirchen. „Gönnen Sie sich immer wieder einmal Zeit für sich selbst, denn das tut der Seele gut.“

Fünf Tipps, um die Psyche zu stärken: