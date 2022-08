Blaues Licht macht schneller alt

Laut einer aktuellen Studie verändert es etwa die Gehirnchemie von Fruchtfliegen und lässt sie so schneller altern – das könnte laut Forschung auch auf Menschen zutreffen.

Warum das blaue Licht derartige Veränderungen in den Zellen der Fliegen hervorruft, ist den Forschenden der US-amerikanischen Oregon State University noch nicht ganz klar. Das Studienergebnis deute darauf hin, dass die Zellen der Tiere durch das Licht nur eingeschränkt funktionierten. Das sei in weiterer Folge wahrscheinlich auch der Grund für die kürzere Lebenserwartung und den beschleunigten Alterungsprozess. Ob dasselbe auch auf Menschen zutreffe, müsse noch geklärt werden. Die Forscher raten aber, künstliches Licht, so gut es geht, zu meiden. Es helfe schon, die tägliche Zeit vor Bildschirmen zu reduzieren.