In Österreich erkranken jedes Jahr etwa 1500 Menschen neu an Blasenkrebs. Bei Männern ist das Blasenkarzinom bereits an vierter Stelle aller Krebserkrankungen. Frauen erkranken zwar nicht so häufig, die Krankheit ist jedoch zum Zeitpunkt der Diagnose bereits oft in einem fortgeschrittenen Stadium. Dennoch ist das Harnblasenkarzinom in der öffentlichen Diskussion weniger präsent als andere Tumorerkrankungen – die Fachwelt spricht deshalb auch vom "vergessenen Karzinom".