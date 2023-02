Gesundheitsbarometer: Bisher mehr als 200.000 Grippefälle im Winter

In den Saison 2020/21 und 2021/22 konnten sich Grippe-Viren wegen der Corona-Maßnahmen nur wenig ausbreiten. Die Zahlen aus dem Gesundheitsbarometer der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigen nun: Die Infektionszahlen gingen in dieser Grippe-Saison wieder massiv nach oben. So gab es von November bis Jänner österreichweit 22.650 Grippefälle. Die ÖGK warnt davor, die Krankheit zu unterschätzen. "Vor allem die Influenza, also die echte Grippe, birgt ein hohes Gesundheitsrisiko und kann für Risikogruppen auch tödlich enden".

Die Zahlen im Überblick:

