Bin ich übersensibel?

Bis zur Jahrtausendwende galt eine "übertriebene" Empfindlichkeit auf tägliche Reize – sei es auf Gerüche, Licht, Farben, Geräusche und Musik – als kognitive Störung. Vor allem amerikanische Psychiater haben dieses Persönlichkeitsmerkmal unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass an die 20 Prozent von uns eine doch deutlich überhöhte Sensibilität gegenüber anderen Menschen haben.

Die Facetten, die das Leben in vielen Bereichen bietet, intensiver wahrzunehmen, liegt an einer höheren Konzentration an chemischen Botenstoffen (Neurotransmitter), die die Reizübertragung an den Nervenkontaktstellen (Synapsen) ermöglichen. Meist, so wie bei Ihnen, steht die emotionale Komponente im Vordergrund der verschiedenen Ebenen der Feinfühligkeit.

Bei manchen ist es die Gestalt und die Farbe, die oft Maler, Bildhauer und Karikaturisten als Quelle der Inspiration in hohe künstlerische Ebenen führen. Bei Komponisten und Musikern sind es die feinsten Nuancen des Klanges, die uns berührende Meisterwerke schenken. Selbst bei fortgeschrittener Taubheit war Beethoven vom Götterfunken himmlischen Klanges so durchtönt, dass er uns die Europahymne schenken konnte. Auch für uns Ärzte ist hohe Feinfühligkeit von großem Vorteil, um nicht nur Laborbefunde und Röntgenbilder beurteilen, sondern tief in das Leiden der Patienten hineinfühlen zu können und somit oft bis an die Wurzeln des Problems vorzudringen.

Diese Fähigkeit ist also kein Übel oder gar eine psychische Störung, sondern – ganz im Gegenteil – ein Talent, mit dem man allerdings vorsichtig umgehen sollte, denn es kostet viel Energie und kann uns auslaugen. Gönnen Sie sich also eine Auszeit von den traurigen Bildern, die täglich in unsere Wohnzimmer gelangen, und erholen Sie sich in der freien Natur, die ihre sensible Seele wieder aufbauen wird.

