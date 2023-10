Bewegen, trinken, nicht rauchen: So beugen Sie Blutgerinnseln vor

Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße", sagte der Pathologe Rudolf Virchow, an dessen Geburtstag am 13. Oktober der jährliche Welt-Thrombose-Tag stattfindet. Der Arzt gilt als Pionier in der Erforschung von Thromboseerkrankungen. Dieser Aufklärungstag wurde geschaffen, um bewusst zu machen, dass sehr viele Menschen weltweit an einer Venenthrombose sterben – dabei gibt es wirksame Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung.