Den ersten Stent bekam Helmut Großauer vor 20 Jahren. Immer wieder behandelten Ärzte den heute 80-Jährigen. Ein dauerhafter Erfolg wollte sich trotzdem nicht einstellen: "Ich hatte einen starken Druckschmerz in der Brust – vor allem bei Klimawechsel, beim Wechsel von der Kälte in die Wärme und bei Belastung." Dann sah der Pensionist in einer Gesundheitssendung im TV-Programm NDR, wie einem Patienten mit den gleichen Symptomen ein sogenannter Reducer-Stent eingesetzt wurde.