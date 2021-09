Benzos begraben die Seele

Ich fühle mich wie in einem Sarg, fünf Meter unter der Erde. So schildert eine Betroffene, wie sie sich unter dem Einfluss von Benzodiazepinen fühlt. In Österreich sind nach vorsichtigen Schätzungen des Suchtexperten Kurosch Yazdi fünf Prozent der Österreicher abhängig von diesen Substanzen. "Achtzig Prozent der Betroffenen sind Frauen", sagt der Psychiater vom Neuromed-Campus am Kepler Universitätsklinikum (KUK) Linz.