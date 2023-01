Beim Abnehmen nicht auf Wundermittel vertrauen

"Rein pflanzlich", "natürlich", "ärztlich erprobt", "seit Jahrhunderten bewährt": Glaubt man den Werbeversprechen für Schlankheitsmittel, müsste Abnehmen ganz einfach sein. Eine unüberschaubare Fülle an Pillen, Tropfen, Säften, Pulvern oder Tees soll innerhalb kürzester Zeit und ohne großes Zutun die lästigen Kilos auf wundersame Weise zum Verschwinden bringen. Eine Hilfestellung, worauf es beim Kauf von Abnehmpräparaten zu achten gilt und wie man tatsächlich abnehmen kann, finden Interessierte in der neuen Info-Broschüre der Arbeiterkammer OÖ, "Schlank durch Wundermittel?".

Viele Versprechen

Manche der Präparate sollen die Fettverbrennung ankurbeln oder den Appetit zügeln. Andere wiederum dehnen sich im Magen aus und machen auf diese Weise satt. Die Ansatzpunkte, wie die vermeintlichen Wundermittelchen bei der Gewichtsreduktion helfen sollen, sind vielfältig. Doch eines haben sie gemeinsam: Ohne Ernährungsumstellung oder regelmäßige Bewegung sind sie allesamt nutzlos. Produkte aus unsicheren Quellen im Internet können sogar gefährlich sein.

Verlockende Werbebotschaften sollen Übergewichtige zum Kauf animieren. Diese sagen jedoch nichts über eine tatsächliche Wirkung aus. Besonders hellhörig sollte man werden, wenn Hersteller damit werben, dass man ohne Einschränkung essen und trotzdem abnehmen kann oder wenn mit "Geld-zurück-Garantien" geworben wird: Hier handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um unseriöse Unternehmen. Hersteller, die mit vermeintlichen Ärzten ihr Produkt bewerben, verstoßen sogar gegen EU-Recht. Extrem auffallenden "Vorher-nachher"-Fotos, die die sensationellen Abnehmerfolge belegen, sollte man generell nie vertrauen. Hier können Bildbearbeitungsprogramme im Einsatz gewesen sein, sagen AK-Experten.

Effektiv Abnehmen

Experten der Arbeiterkammer OÖ erklären, wie man eine eine dauerhafte Gewichtsreduktion unterstützt.

Zeit: Übergewicht kommt nicht von gestern auf heute – und verschwindet daher auch nicht von heute auf morgen. Nur durch langsames Abspecken von maximal 0,5 bis 1 Kilo pro Woche ist mit einem langfristigen Erfolg zu rechnen. Je schneller man abnimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Jojo-Effekts!

Ernährungsumstellung: Abnehmen funktioniert auch ohne Pillen zu schlucken oder Shakes zu trinken. Wichtig ist eine langsame und langfristige Umstellung der bisherigen Ernährungsgewohnheiten ohne Verbote – hin zu einer abwechslungsreichen, weniger stark verarbeiteten und ballaststoffreichen Kost mit geringerer Energiedichte.

Bewegung: Was der Körper beim Essen an Energie aufnimmt, kann er durch Bewegung wieder abarbeiten. Dadurch schafft man eine ausgeglichene Energiebilanz. Wer sich regelmäßig mehr bewegt, verschafft sich zusätzlich Spielraum beim Essen.

Die Broschüre der Arbeiterkammer OÖ. „Schlank durch Wundermittel?“ kann auf

ooe.arbeiterkammer.at heruntergeladen oder per Mail unter konsumentenschutz@akooe.at bestellt werden.

